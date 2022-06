Hellas Verona, presentato il ds Marroccu: “Sarà il calcio di Cioffi, non di Juric o Tudor” (Di mercoledì 15 giugno 2022) È un Verona che cambia volto quello che si appresta ad affrontare la stagione 2022/2023, almeno per quanto riguarda l’organigramma fuori dal terreno di gioco. Dopo aver infatti ufficializzato Gabriele Cioffi come sostituto in panchina di Igor Tudor, quest’oggi è stato presentato il nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu, il quale prende il posto di Tony D’Amico dopo un lavoro encomiabile che ha portato l’Hellas a chiudere tra le prime 10 nelle ultime due stagioni in A. Proprio da questo è partito il nuovo DS della squadra veneta: “I miei predecessori hanno dato un’identità all’Hellas. Vogliamo mantenere quell’identità, un calcio propositivo e aggressivo, chiaramente nel rispetto di chi arriverà. Non tanto nella figura del direttore sportivo, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) È unche cambia volto quello che si appresta ad affrontare la stagione 2022/2023, almeno per quanto riguarda l’organigramma fuori dal terreno di gioco. Dopo aver infatti ufficializzato Gabrielecome sostituto in panchina di Igor, quest’oggi è statoil nuovo direttore sportivo Francesco, il quale prende il posto di Tony D’Amico dopo un lavoro encomiabile che ha portato l’a chiudere tra le prime 10 nelle ultime due stagioni in A. Proprio da questo è partito il nuovo DS della squadra veneta: “I miei predecessori hanno dato un’identità all’. Vogliamo mantenere quell’identità, unpropositivo e aggressivo, chiaramente nel rispetto di chi arriverà. Non tanto nella figura del direttore sportivo, ...

