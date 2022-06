Giugliano | bagno di folla per Errico Porzio per l’opening di “Porzio…ni di pizza” e “Peterland”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022). Unaoceanica aper l’apertura del doppio franchising “…ni di” e “”. A scaldare il pubblico in via Antica Giardini,, maestroiolo e personaggio amato e molto seguito dai giovani e non solo sui social. Il format vede come protagonista lain teglia per “ni di” e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.