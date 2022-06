Ginnastica ritmica, Europei 2022: Tara Dragas e Alice Taglietti strappano tre finali tra le juniores. Italia 5a nel team ranking (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Tel Aviv (Israele) sono incominciati gli Europei 2022 di Ginnastica ritmica. Ad aprire le danze sono state le juniores, che si sono cimentate nelle qualificazioni: le migliori otto atlete sui quattro attrezzi hanno staccato il biglietto per le finali di Specialità in programma domani sera, contestualmente sono state assegnate anche le medaglie nel team ranking. A imporsi è stato Israele (120.600 punti) davanti a Romania (117.050) e Bulgaria (116.100), mentre l’Italia ha concluso in quinta posizione (113.700) alle spalle anche dell’Ucraina (114.200). Tara Dragas può festeggiare la qualificazione a ben due atti conclusivi. La friulana ha strabiliato al nastro sulle note di “Stalker’s Tango” di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Tel Aviv (Israele) sono incominciati glidi. Ad aprire le danze sono state le, che si sono cimentate nelle qualificazioni: le migliori otto atlete sui quattro attrezzi hanno staccato il biglietto per ledi Specialità in programma domani sera, contestualmente sono state assegnate anche le medaglie nel. A imporsi è stato Israele (120.600 punti) davanti a Romania (117.050) e Bulgaria (116.100), mentre l’ha concluso in quinta posizione (113.700) alle spalle anche dell’Ucraina (114.200).può festeggiare la qualificazione a ben due atti conclusivi. La friulana ha strabiliato al nastro sulle note di “Stalker’s Tango” di ...

