È amore tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele? Indiscrezioni e indizi nel brano Uno E Due (Di mercoledì 15 giugno 2022) Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno vivendo un flirt? Non esistono conferme né dichiarazioni ufficiali, eppure l’ultima foto pubblicata dall’imitatrice – secondo alcuni – sarebbe un indizio. La foto e le Indiscrezioni In questi giorni Claudio Baglioni è impegnato nella sua residency presso le Terme di Caracalla, e proprio nella suggestiva location – sempre secondo i rumor – sarebbe successo qualcosa. Stando a quanto riferito dai corridoi del gossip, tra i due artisti ci sarebbe del tenero: Claudio Baglioni avrebbe seguito Virginia Raffaele in un suo spettacolo in teatro, mentre l’imitatrice sarebbe comparsa nel backstage di un concerto del cantautore alle Terme di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)stanno vivendo un flirt? Non esistono conferme né dichiarazioni ufficiali, eppure l’ultima foto pubblicata dall’imitatrice – secondo alcuni – sarebbe uno. La foto e leIn questi giorniè impegnato nella sua residency presso le Terme di Caracalla, e proprio nella suggestiva location – sempre secondo i rumor – sarebbe successo qualcosa. Stando a quanto riferito dai corridoi del gossip, tra i due artisti ci sarebbe del tenero:avrebbe seguitoin un suo spettacolo in teatro, mentre l’imitatrice sarebbe comparsa nel backstage di un concerto del cantautore alle Terme di ...

