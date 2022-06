Dybala Barcellona, un affare fatto saltare da Xavi. Il retroscena (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dybala Barcellona, ecco perché non è andato ai blaugrana. retroscena riguardo il mancato trasferimento della Joya Tra le squadre accostate a Paulo Dybala dopo la notizia dell’addio alla Juventus c’è stato anche il Barcellona, sul quale è spuntato un retroscena riguardante il club catalano. Secondo quanto riportato da El Nacional, l’ormai ex numero 10 della Juventus si era proposto al Barcellona. Il presidente Laporta era pronto ad accoglierlo, ma ad opporsi all’arrivo della Joya sarebbe stato Xavi, facendo saltare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022), ecco perché non è andato ai blaugrana.riguardo il mancato trasferimento della Joya Tra le squadre accostate a Paulodopo la notizia dell’addio alla Juventus c’è stato anche il, sul quale è spuntato unriguardante il club catalano. Secondo quanto riportato da El Nacional, l’ormai ex numero 10 della Juventus si era proposto al. Il presidente Laporta era pronto ad accoglierlo, ma ad opporsi all’arrivo della Joya sarebbe stato, facendola trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

