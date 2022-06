Csm: Cucca (Iv), 'ci asteniamo su tutti gli emendamenti' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Consideriamo la riforma totalmente inutile" e "per tutte le votazioni ci asterremo, su tutto". Lo annunciato il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca in apertura delle votazioni degli emendamenti alla riforma del Csm in aula al Senato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Consideriamo la riforma totalmente inutile" e "per tutte le votazioni ci asterremo, su tutto". Lo annunciato il senatore di Italia viva Giuseppein apertura delle votazioni deglialla riforma del Csm in aula al Senato.

Pubblicità

ROSS54PLL : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - Daniela54092686 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - ItaliaViva : Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la pre… -