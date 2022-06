Come abbonarsi a DAZN risparmiando 10 euro al mese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Guardare DAZN sul decoder TIMVision sarà più economico che abbonarsi direttamente all’app che detiene i diritti in esclusiva per tutta la serie A. Grazie all’offerta riservata ai nuovi clienti TIMVision sarà possibile continuare a vedere DAZN al prezzo di 19,99€ al mese con un vincolo di 12 mesi iniziando a pagare da settembre: due mesi gratis – comprese le prime partite di campionato ad agosto – e poi un anno di abbonamento con un risparmio netto di 10 euro rispetto a quanto chiesto da DAZN per la stagione 2022/2023. TIM sceglie dunque di confermare per il secondo anno consecutivo il prezzo promozionale di 19,99€ per DAZN – non è chiaro se sarà possibile fare l’upgrade a DAZN Plus e avere la possibilità di guardare l’app da due dispositivi diversi in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Guardaresul decoder TIMVision sarà più economico chedirettamente all’app che detiene i diritti in esclusiva per tutta la serie A. Grazie all’offerta riservata ai nuovi clienti TIMVision sarà possibile continuare a vedereal prezzo di 19,99€ alcon un vincolo di 12 mesi iniziando a pagare da settembre: due mesi gratis – comprese le prime partite di campionato ad agosto – e poi un anno di abbonamento con un risparmio netto di 10rispetto a quanto chiesto daper la stagione 2022/2023. TIM sceglie dunque di confermare per il secondo anno consecutivo il prezzo promozionale di 19,99€ per– non è chiaro se sarà possibile fare l’upgrade aPlus e avere la possibilità di guardare l’app da due dispositivi diversi in ...

