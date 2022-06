Bradley Cooper | “Ho combattuto contro la dipendenza da cocaina e alcol | mi sentivo perso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “È stato Will a mettermi davanti alla realtà, non lo dimenticherò mai… Ha cambiato tutta la mia vita“. Con la voce rotta dall’emozione,ha raccontato per la prima volta di aver sofferto didae droga. Lo ha fatto intervenendo nel podcast “Smartless”, condotto da Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes: proprio Arnett è stato la sua ancora di salvezza, colui che lo ha aiutato ad accorgersi del baratro in cui era sprofondato ed uscirne. “Erano i primi anni 2000 ed ero appena stato licenziato dalla serie thriller ‘Alias‘, non mi avevano confermato per la seconda stagione…Midavveroed ero completamente dipendente dalla“, ha confessato l’attore divo di Hollywood, 47 anni. Quindi...