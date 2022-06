Brad Pitt, la fine del legame con Gwyneth Paltrow vent’anni dopo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Brad Pitt (Once Upon a time in Hollywood) e Gwyneth Paltrow (Iron Man) a più di vent’anni di distanza riflettono in merito alla loro relazione sul sito web Goop. Insieme dal 1994 al 1997 le due star hanno parlato anche dello stretto legame tra l’attore ed il defunto padre di lei: Bruce Paltrow. Brad Pitt, i retroscena della relazione con Gwyneth Paltrow Le due star co-protagoniste nel thriller Seven diretto da David Fincher, in una conversazione pubblicata su Goop hanno ripercorso alcuni momenti della loro storia. A rompere il ghiaccio Gwyneth chiedendo all’ex del rapporto con il padre Bruce: G.P : Ok, visto che è quasi la festa del papà, ti chiederò di Bruce B.P : Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)(Once Upon a time in Hollywood) e(Iron Man) a più didi distanza riflettono in merito alla loro relazione sul sito web Goop. Insieme dal 1994 al 1997 le due star hanno parlato anche dello strettotra l’attore ed il defunto padre di lei: Bruce, i retroscena della relazione conLe due star co-protagoniste nel thriller Seven diretto da David Fincher, in una conversazione pubblicata su Goop hanno ripercorso alcuni momenti della loro storia. A rompere il ghiacciochiedendo all’ex del rapporto con il padre Bruce: G.P : Ok, visto che è quasi la festa del papà, ti chiederò di Bruce B.P : Non ...

