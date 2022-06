Ancora attacchi di Israele in Siria, colpito aeroporto civile. Verso una nuova guerra contro Hezbollah (Di mercoledì 15 giugno 2022) Beirut, 15 giu – Lo Stato di Israele sembra non avere alcuna intenzione di fermare l’escalation di attacchi aerei che da anni colpiscono la Siria. Nel silenzio dei media italiani, l’ultimo raid risale appena alla scorsa settimana. Data l’allarmante situazione, il presidente Siriano Bashar Al Assad si è visto costretto a chiudere l’aeroporto civile di Damasco. Ancora una volta Israele, sulla Siria si è giustificata asserendo di voler fermare le spedizioni di armi iraniane a Hezbollah. Cinque giorni dopo gli attacchi aerei, i voli commerciali sono Ancora interrotti all’aeroporto internazionale di Damasco. Venerdì scorso, prima dell’alba, i missili israeliani si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Beirut, 15 giu – Lo Stato disembra non avere alcuna intenzione di fermare l’escalation diaerei che da anni colpiscono la. Nel silenzio dei media italiani, l’ultimo raid risale appena alla scorsa settimana. Data l’allarmante situazione, il presidenteno Bashar Al Assad si è visto costretto a chiudere l’di Damasco.una volta, sullasi è giustificata asserendo di voler fermare le spedizioni di armi iraniane a. Cinque giorni dopo gliaerei, i voli commerciali sonointerrotti all’internazionale di Damasco. Venerdì scorso, prima dell’alba, i missili israeliani si ...

