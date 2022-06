“Alda Merini: Oltre il Giardino”, tutti gli eventi in programma (Di mercoledì 15 giugno 2022) a partire da oggi mercoledì 15 giugno Questa proposta non vuole essere solo una rassegna estiva, ma soprattutto un ponte fra lo Spazio Alda Merini e le periferie. Il termine ‘Oltre’ è nel DNA del CETEC… Oltre le Mura, Oltre le differenze, Oltre le Diversità. Andare ‘Oltre il Giardino’ di una casa che il CETEC ha in gestione da un anno, insieme alla rete ‘Piccola Ape Furibonda’ – casa che è luogo di memoria e di poesia, di incontri e nuove partenze. Presto una segnaletica, deliberata dal Comune di Milano, metterà in luce questo Spazio rimasto ancora molto ‘invisibile’ ai cittadini milanesi, che, dopo i forti e duri periodi pandemici, vuole porsi come una Casa delle Arti votata a divenire spazio ibrido, luogo di contaminazione artistica e di inclusione ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) a partire da oggi mercoledì 15 giugno Questa proposta non vuole essere solo una rassegna estiva, ma soprattutto un ponte fra lo Spazioe le periferie. Il termine ‘’ è nel DNA del CETEC…le Mura,le differenze,le Diversità. Andare ‘il’ di una casa che il CETEC ha in gestione da un anno, insieme alla rete ‘Piccola Ape Furibonda’ – casa che è luogo di memoria e di poesia, di incontri e nuove partenze. Presto una segnaletica, deliberata dal Comune di Milano, metterà in luce questo Spazio rimasto ancora molto ‘invisibile’ ai cittadini milanesi, che, dopo i forti e duri periodi pandemici, vuole porsi come una Casa delle Arti votata a divenire spazio ibrido, luogo di contaminazione artistica e di inclusione ...

