Vito Attanasio Hotel Miramare | Positano | è già boom Il mondo in fuga dallo stress qui trova pace

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 giugno 2022), economista doc, laureato a pieni voti all’Università “Guido Carli Luiss” di Roma, esercita brillantemente con i suoi cugini Giuseppe Vespoli e Benedetta Russo, attività d’impresa nel comparto turistico, perpetuando un’antica tradizione familiare nella gestione di due alberghi top di, “perla della Costa d’Amalfi” quali Palazzo Murat e l’. Dottorsiamo solo all’inizio della bella stagione e i numeri di incoming turistico asono già entusiasmanti…E’ vero, per fortuna la pandemia è un ricordo ormai molto lontano ed anche gli eventi bellici in corso sembrano influire molto poco nel flusso turistico internazionale. Come spiega questo fenomeno?E’ semplice. La gente è stanca di essere attanagliata da preoccupazioni, ...