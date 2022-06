Tutela sport nella Costituzione: via libera della Camera con 365 voti favorevoli (Di martedì 14 giugno 2022) L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge costituzionale relativo alla Tutela dello sport nella Costituzione. Il provvedimento, approvato già pochi mesi fa dal Senato, ha ricevuto ben 365 voti favorevoli su 369. Il ddl contempla che nella Costituzione, più precisamente all’articolo 33, venga inserita “la Tutela dello sport al fine di riconoscerne il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Il prossimo step sarà la seconda deliberazione da parte del Senato. sportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) L’Aulaha approvato il disegno di legge costituzionale relativo alladello. Il provvedimento, approvato già pochi mesi fa dal Senato, ha ricevuto ben 365su 369. Il ddl contempla che, più precisamente all’articolo 33, venga inserita “ladelloal fine di riconoscerne il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme”. Il prossimo step sarà la seconda dezione da parte del Senato.Face.

Pubblicità

g_brescia : Ok della Camera allo #sport in #Costituzione. Dopo il sì alla riforma per la tutela dell’ambiente e grazie al voto… - jimihendrix1980 : RT @ilmessaggeroit: #endurance world championship 2022, a #verona la mission è la tutela del patrimonio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #endurance world championship 2022, a #verona la mission è la tutela del patrimonio - andreastoolbox : Endurance World Championship 2022, a Verona la mission è la tutela del patrimonio - MessaggeroSport : #endurance world championship 2022, a #verona la mission è la tutela del patrimonio -