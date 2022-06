Tom Hanks: "Un uomo etero potrebbe fare quello che ho fatto io in Philadelphia oggi? No, ed è giusto così" (Di martedì 14 giugno 2022) Tom Hanks spiega perché oggi il bisogno di autenticità nella rappresentazione gli impedirebbe di interpretare un personaggio come l'avvocato sieropositivo di Philadelphia. Nel 1994, Tom Hanks ha vinto il suo primo di due Oscar consecutivi per Philadelphia di Jonathan Demme, in cui interpretava un uomo gay in cerca di giustizia dopo essere stato licenziato dal suo datore di lavoro per aver contratto l'HIV. Hanks ha spiegato in un'intervista al New York Times Magazine che capisce molto bene il motivo per cui non potrebbe mai interpretare quel ruolo oggi. "Un uomo etero potrebbe fare quello che ho fatto io in Philadelphia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Tomspiega perchéil bisogno di autenticità nella rappresentazione gli impedirebbe di interpretare un personaggio come l'avvocato sieropositivo di. Nel 1994, Tomha vinto il suo primo di due Oscar consecutivi perdi Jonathan Demme, in cui interpretava ungay in cerca di giustizia dopo essere stato licenziato dal suo datore di lavoro per aver contratto l'HIV.ha spiegato in un'intervista al New York Times Magazine che capisce molto bene il motivo per cui nonmai interpretare quel ruolo. "Unche hoio in...

