Stop ai buoni pasto: non si potranno spendere nei pubblici esercizi, alimentari e supermercati (Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo. I ripetuti appelli delle ultime settimane da parte del mondo dei pubblici esercizi e della distribuzione commerciale, che lamentano commissioni sui buoni pasto troppo alte, sono caduti nel vuoto. Mercoledì 15 giugno, in segno di protesta, non accetteranno i ticket gli esercizi aderenti a Fipe-Confcommercio, Fida – Federazione italiana dettaglianti alimentari, Federdistribuzione, Confesercenti, Coop e Ancd-Associazione nazionale cooperative dettaglianti Conad. Un blocco necessario per far arrivare alle istituzioni l'appello, troppe volte ignorato, per una strutturale riforma di un sistema che, per via di commissioni al 20% (la media è di oltre il 18% del valore facciale del ticket), non è più economicamente sostenibile. Per ogni buono da 8 euro si stima che ne vengano incassati ...

