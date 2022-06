Pubblicità

ilgiornale : Il segretario: 'Le sconfitte? Solo dove non siamo uniti'. E rilancia su pensioni, carovita e scala mobile. I leghis… -

ilGiornale.it

che va con la maglia di Putin al Parlamento europeo o che srotola uno striscione con ... Tranelli in cui il protagonista spesso, altri che restano tesi nel buio della politica. E nel ...Irritazione al Quirinale per Matteoche non si decide a condannare apertamente... Il capo ...alto E con lui la Scuola di Bologna dei cattolici democratici Il fondo Sator di Matteo Arpe... Salvini inciampa: "Ma non esco dall'esecutivo". E scoppia il caso di Giorgetti assente al federale Il segretario: "Le sconfitte Solo dove non siamo uniti". E rilancia su pensioni, carovita e scala mobile. I leghisti critici: "Cosa aspettano Giancarlo e Zaia" ...Disponibile anche il dato definitivo sull'affluenza, leggermente variato rispetto a quello diramato in precedenza Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati sezione per sezione d ...