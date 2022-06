Renzi: «Il voto alle comunali è la prova della morte del M5s. Letta? Dovrebbe dialogare con noi» (Di martedì 14 giugno 2022) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi pensa che il voto alle elezioni comunali certifichi la fine del grillismo. E che dopo le urne l’area Draghi è diventata più forte. Mentre il Pd di Letta Dovrebbe dialogare con il centro riformista «perché schiacciandosi sul M5s più che al campo largo si arriva al camposanto». Nell’intervista rilasciata a Repubblica Renzi spiega di essere contento dei risultati: «Abbiamo dato un contributo importante a sindaci eletti molto bravi come Bucci a Genova e Giordani a Padova. E quando siamo andati da soli, come a Carrara con Ferri o a Verona con Tosi, abbiamo fatto un risultato straordinario sfiorando il ballottaggio. Oggi abbiamo 97 sindaci in Italia, e credo che in questa tornata abbiamo conquistato più consiglieri che ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Il leader di Italia Viva Matteopensa che ilelezionicertifichi la fine del grillismo. E che dopo le urne l’area Draghi è diventata più forte. Mentre il Pd dicon il centro riformista «perché schiacciandosi sul M5s più che al campo largo si arriva al camposanto». Nell’intervista rilasciata a Repubblicaspiega di essere contento dei risultati: «Abbiamo dato un contributo importante a sindaci eletti molto bravi come Bucci a Genova e Giordani a Padova. E quando siamo andati da soli, come a Carrara con Ferri o a Verona con Tosi, abbiamo fatto un risultato straordinario sfiorando il ballottaggio. Oggi abbiamo 97 sindaci in Italia, e credo che in questa tornata abbiamo conquistato più consiglieri che ...

Pubblicità

repubblica : Renzi: “Questo voto certifica la morte del grillismo. Letta ora dialoghi con noi” [di Emanuele Lauria] - stefanoservadei : @sdeangelis56 Dal 2012 che non abbiamo un Governo Votato dal popolo, ma se il referendum è il metro della nostra pr… - enrico_farda : RT @michelelanzo: Per non cadere nel ridicolo, ha saltato i sondaggi sull'orientamento al voto. Se SWG non rivede il 'panel' avremo sempre… - Elisabe94838092 : RT @repubblica: Renzi: “Questo voto certifica la morte del grillismo. Letta ora dialoghi con noi” [di Emanuele Lauria] - Giovann00341278 : RT @michelelanzo: Per non cadere nel ridicolo, ha saltato i sondaggi sull'orientamento al voto. Se SWG non rivede il 'panel' avremo sempre… -