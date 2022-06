Real Madrid | la decisione sul futuro di Hazard

Pubblicità

futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - andreacaputo80 : @CalcioNews24 Fra poco lo cerca anche il Real Madrid - Cianciu75 : @__grazy87 @UmbertoF97 Immagino Mbappè che ha rinunciato al Real Madrid e si trova a fare il terzino sinistro... -

All'estero il centrocampista francese Aurélien TCHOUAMÉNI , 22 anni, acquistato nei giorni scorsi dal(giocava nel Monaco) per 80 milioni, più 20 di bonus, è stato presentato oggi, ...Il giocatore vorrebbe giocare con più continuità, Maldini ha già parlato con Ancelotti che avrebbe dato il suo benestare, resta da trattare con ilche non può chiedere cifre spropositate ...Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno puntato il mirino anche su Milan e Inter per rinforzare la rosa: c'è la data del possibile acquisto ...Il rinnovo di Meret e l’arrivo di un vice esperto (potrebbe essere Sirigu) rappresentano la strada per sostituire Il Patron' spina non rinnoverà con il Napoli, ma il Real Madrid punterà su Lunin come ...