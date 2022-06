Pubblicità

StraNotizie : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex vippone si candida: “Conosco i segreti dei vip e li sbugiarderei” - blogtivvu : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e fa una promessa: “Porterò alla luce tutte le bugie…”… - gabrielemasocco : @_Nico_Piro_ È sicuramente un grande rimescolamento di carte e il tempo ci dirà. Ma, piro, come li chiami gli opini… - Mania48Mania53 : RT @VettoreMassimo: @StaseraItalia Grande maria giovanna maglie digli a frate labbate che anche noi abbiamo una lista di proscrizioni di qu… - VettoreMassimo : @StaseraItalia Grande maria giovanna maglie digli a frate labbate che anche noi abbiamo una lista di proscrizioni d… -

Aleggia il mistero sull'identità dei nuovidelFratello Vip e Alfonso Signorini ha deciso di non sbilanciarsi, per regalare al pubblico l'effetto sorpresa. E a sorpresa si è candidato un ex gieffino dell'ultima edizione del ...Fratello Vip, l'ex concorrente ne è certo: 'Con me i vipponi temerebbero' Successivamente Biagio D'Anelli , sempre in questa intervista rilasciata al magazine Vip , ha anche colto la palla al ...Un ex volto del Grande Fratello Vip ne è certo: Alfonso Signorini dovrebbe sceglierlo come opinionista. Aleggia il mistero sull’identità dei nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip e Alfonso Signori ...Chiacchierato ex opinionista del Grande Fratello Vip sparito dalla tv: perché “Tornerei a una sola condizione”, e svela quale.