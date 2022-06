Nuoto | Lorenzo Galossi e un Mondiale dal sapore di ‘debutto in società’ Poca pressione e tanta voglia di stupire

(Di martedì 14 giugno 2022) Senza avere nulla da perdere e condi, classe 2006, è pronto per gareggiare nella settimana dei Mondiali dia Budapest (Ungheria), in programma dal 18 al 25 giugno. Nella Duna Arena vedremo il giovane romano nei 400 stile libero in una stagione nella quale l’allievo di Christian Minotti ha fatto capire di essere un atleta dalle potenzialità notevoli. Per quanto messo in mostra nel corso degli Assoluti di Riccione, è giusto definirlo il “Ragazzino dei record”, considerando che dai 200 agli 800 stile libero ha realizzato i nuovi primati italiani categoria “Ragazzi/Juniores”: 200 stile libero – 1:48.26 400 stile libero – 3:45.93 800 stile libero – 7:49.76 In particolare, a colpire l’attenzione di tutti e anche del Direttore Tecnico, Cesare ...

Pubblicità

canaledieci : Lorenzo Mattia Fanti di Ostia, è il nuovo Campione Italiano di Nuoto Pinnato Under 18 - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato #LorenzoGalossi Nuoto, l’estate pienissima di Lorenzo Galossi e Benedetta Pila… -

Canale Dieci

... Riccardo Rossi, Matteo Guastavino, Gabriel De Vincenti,Mantovani, Manuel Arco, Giorgio Gattuso, Davide Ferrari, Manuel Merkaj. Questi i tabellini delle partite. 1GIORNATA AZZURRA...Inviata daPicunio - Per l'estate, per i genitori 1. Farsi raccontare, guardare i quaderni dei compiti ... Passeggiate, bicicletta,. Conclusione: un bimbo o ragazzo viziato e seguito solo ... Lorenzo Mattia Fanti di Ostia, è il nuovo Campione Italiano di Nuoto Pinnato Under 18 Bilancio agrodolce per coach Davide Dreossi che sottolinea:” Ho visto tanti miglioramenti, alcuni ragazzi stanno emergendo grazie anche all’impegno durante gli allenamenti".Una medaglia di bronzo per il ritorno in gara delle sincronette della Chimera Nuoto. Le atlete di nuoto sincronizzato sono scese in vasca a Colle Val d’Elsa in una prova del Campionato Regionale Propa ...