MotoGP GP Germania 2022 | Pol Espargarò | “Darò il massimo”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) “Dopo un test davvero impegnativo, è stato bello avere una settimana senza gare per concentrarmi sulla mia preparazione fisica”. Polinterviene così in vista del fine settimana del Gran Premio disulla pista di Sachsenring. “Su questo circuito la Honda ha avuto molti successi in passato. La nostra situazione quest’anno è un po’ diversa, ma io sono qui per continuare a dare ilogni volta che usciamo in moto – ha aggiunto –. Vedremo cosa succederà questo fine settimana, il tempo sembra abbastanza caldo e sembra che le tribune saranno piene, il che ovviamente è sempre fantastico”. Al posto di Marc Marquez scenderà in pista Stefan Bradl: “Non vedo l’ora di correre di nuovo al Sachsenring, è sempre un piacere gareggiare davanti ai tifosi tedeschi. Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che ho corso lì, ma i ...