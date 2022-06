Mes | obiettivo nuovo direttore giovedì | forse slitta

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 giugno 2022) Bruxelles, 14 giu. (Adnkronos) - Il Meccanismo Europeo di Stabilità potrebbe avere già dopodomani ilgenerale designato al posto di Klaus Regling, il cui mandato scadrà ad ottobre, ma non sarebbe "una catastrofe" se dovesse occorrere "un po' di tempo" in più per arrivare ad un accordo tra i membri dell'Eurozona. Lo spiega un alto funzionario Ue. Il candidatodeve avere "l'80% dei voti dei membri del Mes", una soglia "molto alta", che richiede "molta preparazione". Dopo l'ultima riunione dell'Eurogruppo erano rimasti in corsa tre candidati: il portoghese Joao Leao, il lussemburghese Pierre Gramegna e l'italiano Marco Buti. Le consultazioni in corso "vanno piuttosto bene e spero che ci sia un esito positivoa Lussemburgo", dove si riunirà, intorno a mezzogiorno, il consiglio dei governatori del Mes. Ma "se ci ...