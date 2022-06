M5s, Conte: “Mai avallato liste con mio nome. Non voglio sostituire Movimento, è ancora brand di qualità” (Di martedì 14 giugno 2022) “Consideriamo il brand M5S ancora un marchio di qualità, ancora efficiente” e “non ho velleità di sostituire al brand del Movimento 5 Stelle il mio cognome”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, replicando a una domanda de Ilfattoquotidiano.it, durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma, il giorno seguente al risultato delle Amministrative considerato dallo stesso presidente M5s come “non soddisfacente”. “Se al M5s servirebbe più che una riorganizzazione territoriale un reset più profondo, quasi un nuovo soggetto politico? Crediamo che il brand M5s sia ancora valido, se non riusciamo a comunicarlo ci interroghiamo e la risposta è probabilmente che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “Consideriamo ilM5Sun marchio diefficiente” e “non ho velleità dialdel5 Stelle il mio cog”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, replicando a una domanda de Ilfattoquotidiano.it, durante una conferenza stampa nella sede del5 Stelle a Roma, il giorno seguente al risultato delle Amministrative considerato dallo stesso presidente M5s come “non soddisfacente”. “Se al M5s servirebbe più che una riorganizzazione territoriale un reset più profondo, quasi un nuovo soggetto politico? Crediamo che ilM5s siavalido, se non riusciamo a comunicarlo ci interroghiamo e la risposta è probabilmente che non ...

