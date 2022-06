(Di martedì 14 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Due anni dopo l’esame-farsa di Perugia, Luis Suarez si offre alla Juve: i retroscena #calciomercato - Atalantinicom : #Atalanta - Entro questa settimana Luis Suarez sciogliera' la riserva sulla sua prossima squadr... - DavidH024 : RT @Erfaina1988: #Juventus ha avuto un contatto con l’entourage di Luis #Suarez. - leobufano : RT @MomblanOfficial: Il profilo dell’attaccante esperto, scafato, pronto all’uso, anche un po’ “cattivo” disegnato da #Allegri non lascia i… - Cucciolina96251 : RT @Marcoelraa: Anche il #RiverPlate sta provando ad intavolare una trattativa per Luis #Suárez che si è liberato a 0 dall'#AtleticoMadrid.… -

"Manca amalgama alla squadra Ditemi dove gioca che lo compro". Angelo Massimino, storico presidente del Catania scomparso nel 2005, in quella intervista che fece la fortuna di un paio di stagioni di '...Commenta per primo L'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo tenta l'attaccante uruguaiano: 'L'ho chiamato, sta valutando tutte le offerte'.L'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo tenta l'attaccante uruguaiano Luis Suarez: "L'ho chiamato, sta valutando tutte le offerte".Il nome di Luis Suarez potrebbe presto tornare di moda alla Juventus, per l'esterno, la prima alternativa a Di Maria, sarebbe Neres ...