L’omaggio di Milano a Margherita Hack: la prima statua dedicata a una donna della scienza in Italia (Di martedì 14 giugno 2022) “Una grandissima donna che ha portato lustro al nostro Paese”. Così Beppe Sala, sindaco di Milano, ha descritto quella donna che ha fatto la storia della scienza in Italia. In occasione del centenario della sua nascita, la città meneghina ha voluto rendere omaggio alla fiorentina Margherita Hack con una statua – la prima dedicata a una donna della scienza. L’omaggio è stato installato a pochi passi dall’Università Statale, proprio per ribadire il ruolo fondamentale dello studio e della conoscenza. statua Margherita Hack, L’omaggio di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “Una grandissimache ha portato lustro al nostro Paese”. Così Beppe Sala, sindaco di, ha descritto quellache ha fatto la storiain. In occasione del centenariosua nascita, la città meneghina ha voluto rendere omaggio alla fiorentinacon una– laa unaè stato installato a pochi passi dall’Università Statale, proprio per ribadire il ruolo fondamentale dello studio econoscenza.di ...

Pubblicità

neXtquotidiano : L’omaggio di Milano a #MargheritaHack: la prima statua dedicata a una donna della scienza in Italia - asteMattonicini : - grandeutognazzi : RT @Milanodascoprir: Finalmente sfruttabile in tutti i suoi 800 posti il @TeatroMartinitt aprirà i battenti lunedì 13 giugno l'Arena Milan… - Milanodascoprir : Finalmente sfruttabile in tutti i suoi 800 posti il @TeatroMartinitt aprirà i battenti lunedì 13 giugno l'Arena Mi… - Vistodame : RT @VanityFairIt: A Milano la prima scultura in Italia dedicata a una donna scienziata. L'astrofisica nasceva il 12 giugno del 1922, è scom… -