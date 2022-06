"L'Italia di Mancini? Ecco qual è stato l'unico errore..." (Di martedì 14 giugno 2022) Giuseppe Bergomi ha parlato in esclusiva per il giornale.it toccando diversi temi: dalla nazionale, a Inter, Milan e la lotta scudetto Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Giuseppe Bergomi ha parlato in esclusiva per il giornale.it toccando diversi temi: dalla nazionale, a Inter, Milan e la lotta scudetto

Pubblicità

DiMarzio : . @Azzurri, le parole di Roberto #Mancini alla vigilia del match contro la @DFB_Team - GoalItalia : L’Italia ritrova la Germania, Mancini annuncia cambi: “Credo che metterò giocatori freschi” ???? - Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - infoitsport : Germania-Italia, formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming: Mancini con Raspadori e Gnonto in attacco - TuttoHellasVer1 : Nations League - Italia, Mancini: «Domani metterò giocatori freschi» -