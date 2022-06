Lightyear - La vera storia di Buzz bandito in 14 paesi per via di un bacio gay, a rischio anche la Cina (Di martedì 14 giugno 2022) 14 nazioni asiatiche e mediorientali hanno bandito Lightyear - La vera storia di Buzz per la presenza di un bacio gay in una scena, a rischio anche l'uscita del film Pixar in Cina. Manca ormai solo un giorno all'arrivo nei cinema di Lightyear - La vera storia di Buzz, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2022. Ma la pellicola animata Disney/Pixar è stata bandita in 14 paesi mediorientali e asiatici per via della presenza di un bacio gay che avrebbe messo a repentaglio anche l'uscita in Cina. Un produttore di Lightyear - La vera storia di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) 14 nazioni asiatiche e mediorientali hanno- Ladiper la presenza di ungay in una scena, al'uscita del film Pixar in. Manca ormai solo un giorno all'arrivo nei cinema di- Ladi, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2022. Ma la pellicola animata Disney/Pixar è stata bandita in 14mediorientali e asiatici per via della presenza di ungay che avrebbe messo a repentagliol'uscita in. Un produttore di- Ladi ...

