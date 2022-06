Lega, bomba di Lorenzo Fontana: «Se stiamo lì per non incidere, inutile stare al governo» (Di martedì 14 giugno 2022) Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, lancia una “bomba” sul premier Draghi. “Sono stanco. Non sono per nulla soddisfatto per come sta andando questo governo. La Lega risponde ai leghisti. Se stiamo al governo per non fare nulla, allora meglio lasciar perdere“. L’affondo avviene durante “quarta Repubblica” da Nicola Porro su Rete 4. Si analizzano i dati elettorali, la crisi economica e l’autunno difficile che si profila all’orizzonte. Lui è sempre stata una delle voci più critiche sulla permanenza della Lega all’interno del governo. Le sue parole sembrano essere una risposta alla domanda posta da Giorgia Meloni: dopo tali risultati, ha ancora senso il governo Draghi? Lorenzo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022), vicesegretario della, lancia una “” sul premier Draghi. “Sono stanco. Non sono per nulla soddisfatto per come sta andando questo. Larisponde ai leghisti. Sealper non fare nulla, allora meglio lasciar perdere“. L’affondo avviene durante “quarta Repubblica” da Nicola Porro su Rete 4. Si analizzano i dati elettorali, la crisi economica e l’autunno difficile che si profila all’orizzonte. Lui è sempre stata una delle voci più critiche sulla permanenza dellaall’interno del. Le sue parole sembrano essere una risposta alla domanda posta da Giorgia Meloni: dopo tali risultati, ha ancora senso ilDraghi?...

