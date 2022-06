Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Jet Su-34 russo abbattuto dagli ucraini: può volare con ogni condizione meteo e trasportare 12 tonnellate di esplosivi… - ilmessaggeroit : Jet Su-34 russo abbattuto dagli ucraini: può volare con ogni condizione meteo e trasportare 12 tonnellate di esplos… - rpalazzolo : RT @iannetts70: Vicino al confine russo c'è un via vai di aerei jet e militari che si fa notare, diciamo. - iannetts70 : Vicino al confine russo c'è un via vai di aerei jet e militari che si fa notare, diciamo. - CreMaDrifter : RT @ilgiornale: Un bimotore con a bordo due passeggeri 'russofoni' ha sorvolato sette Paesi europei con il trasponder spento, inseguito dai… -

Su - 34abbattuto dagli ucraini Un bombardiere Su - 34 da 50 milioni di dollari, fa sapere il Daily Express, è stato abbattuto dai militari di Kiev a Izyum, una città vicino a Severodonetsk,...Chissà che non usino qualche strada come pista, con imimetizzati in un capannone agricolo e un ... bombe, sabotaggi e proteste per respingere l'invasore6 giugno - Severodonetsk, nella ...«L'aereo russo ha attaccato le nostre postazioni in coppia con un altro jet», ha riferito l'aviazione ucraina. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, stando a ...Kiev si è dovuta accontentare di pezzi di ricambio — questa la versione ufficiale — e di alcuni Sukhoi arrivati smontati dalla Bulgaria Anche i racconti dei reduci della battaglia confermano come l’av ...