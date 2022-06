Italia-Israele: Bennett scherza con Draghi, 'pregavamo per acqua ora abbiamo impianti' (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - Nel pranzo di oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha raccontato al premier Mario Draghi degli impianti di desalinizzazione in funzione in Israele, che ora coprono circa il 90% del fabbisogno di acqua israeliano. “In passato pregavamo perché ci fosse pioggia in inverno. Credo che pregare sia un'ottima politica, ma abbiamo bisogno anche di un piano di riserva, ha scherzato Bennett. Draghi ha osservato come anche in Italia la siccità sia un rischio sempre più presente, ragionando su come possa essere utile guardare alle tecnologie israeliane in questo campo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - Nel pranzo di oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Naftaliha raccontato al premier Mariodeglidi desalinizzazione in funzione in, che ora coprono circa il 90% del fabbisogno diisraeliano. “In passatoperché ci fosse pioggia in inverno. Credo che pregare sia un'ottima politica, mabisogno anche di un piano di riserva, hatoha osservato come anche inla siccità sia un rischio sempre più presente, ragionando su come possa essere utile guardare alle tecnologie israeliane in questo campo.

