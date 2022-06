Isola 2022, Carmen Di Pietro si dichiara: «Vuoi essere il mio toy boy?» (Di martedì 14 giugno 2022) L’Isola dei Famosi, si sa, fa scoppiare amori e flirt inimmaginabili. E anche Carmen Di Pietro non sembra essere indifferente alle bellezze presenti su Playa Accoppiada. Così, adesso che il figlio Alessandro è tornato in Italia per motivi universitari, lei ha deciso di dichiararsi a Luca Daffrè. Il naufrago ha rubato molti cuori sia in Honduras che in Italia e anche Carmen ha deciso di aggiungersi alla lista con una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta: «Vuoi essere il mio toy boy?». Una confessione davvero inaspettata a l’Isola dei Famosi. A poche settimane dalla finale, Carmen Di Pietro si è lasciata andare ad avance ironiche tra le risate generali. Una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 giugno 2022) L’dei Famosi, si sa, fa scoppiare amori e flirt inimmaginabili. E ancheDinon sembraindifferente alle bellezze presenti su Playa Accoppiada. Così, adesso che il figlio Alessandro è tornato in Italia per motivi universitari, lei ha deciso dirsi a Luca Daffrè. Il naufrago ha rubato molti cuori sia in Honduras che in Italia e ancheha deciso di aggiungersi alla lista con unazione che lascia tutti a bocca aperta: «il mio toy?». Una confessione davvero inaspettata a l’dei Famosi. A poche settimane dalla finale,Disi è lasciata andare ad avance ironiche tra le risate generali. Una ...

