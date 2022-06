Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Russia annuncia l'apertura di corridoio umanitario (Di martedì 14 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. È da settimane che Mosca assedia le città di Severodonetsk e Lysychansk, separate da un fiume. Aree del... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 giugno 2022)in, lein. È da settimane che Mosca assedia le città di Severodonetsk e Lysychansk, separate da un fiume. Aree del...

NathalieTocci : La Russia ha perso la guerra. Come evitare che la perda anche l’Ucraina. Il mio editoriale su La Stampa - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono mort… - Pontifex_it : È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non r… - mau_or_ : #Peace #NoWar 'Un appello affinché si realizzino corridoi umanitari per gli obiettori di coscienza in #Ucraina: una… - VitoCavarretta : ?????????? La guerra in Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana (almeno per me) -