Guendalina vs Lory | scoppia la lite a L’Isola | “Nemmeno mi ha salutata”

Durante la loro permanenza in Honduras Lory Del Santo e Guendalina Tavassi hanno discusso molte volte. Le due ex naufraghe hanno battibeccato per i motivi più diversi e a quanto pare i dissapori sono rimasti anche adesso che sono tornate in Italia. Ieri sera a L'Isola dei Famosi Lory ha spiegato il mistero dei commenti pieni di complimenti pubblicati dal suo profilo Instagram e la Tavassi ha preso la parola per fare dell'ironia. Guendalina ha accusato la Del Santo di avere dei profili fake: "Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi". La sorella di Edoardo ha anche rivelato che Lory non l'avrebbe ...

