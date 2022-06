Germania-Italia 5-2, Donnarumma si arrabbia in tv (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Un altro errore? Se vogliamo fare polemica…”. Gigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, dopo la sconfitta per 5-2 con la Germania ai microfoni di Raisport non nasconde la propria irritazione quando viene evidenziato il suo errore sul gol del 5-0. L’incertezza che ricorda per certi versi quella commessa in Champions League con la maglia del Psg contro il Real Madrid. “Sul 4-0 potevo buttarla via, mi era già capitato? Col Real Madrid, con il fallo?”, dice ricordando il contrasto con Benzema. “Se vogliamo far polemica non c’è problema, sono il capitano e mi prendo le colpe. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto. Abbiamo fatto tutti degli errori questa sera, ma sicuramente dopo gli errori si cresce”, aggiunge. “Non ci sono scuse, bisogna guardarci in faccia, ripartire e dimostrare che non siamo questi. Stasera ci è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Un altro errore? Se vogliamo fare polemica…”. Gigi, portiere e capitano della Nazionale, dopo la sconfitta per 5-2 con laai microfoni di Raisport non nasconde la propria irritazione quando viene evidenziato il suo errore sul gol del 5-0. L’incertezza che ricorda per certi versi quella commessa in Champions League con la maglia del Psg contro il Real Madrid. “Sul 4-0 potevo buttarla via, mi era già capitato? Col Real Madrid, con il fallo?”, dice ricordando il contrasto con Benzema. “Se vogliamo far polemica non c’è problema, sono il capitano e mi prendo le colpe. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto. Abbiamo fatto tutti degli errori questa sera, ma sicuramente dopo gli errori si cresce”, aggiunge. “Non ci sono scuse, bisogna guardarci in faccia, ripartire e dimostrare che non siamo questi. Stasera ci è ...

Pubblicità

gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park - #Mönchengladbach ?? In diretta su… - fili22b : #NationsLeague #Italia rifila 2 pere alla #Germania - xpeoplelikeus : RT @manirkomio: vedendo partita italia germania e chiedendomi come abbiamo vinto gli europei -