È venuto il momento di sospendere i diritti dell’Ungheria nell’Ue

Pubblicità

nikinik64773225 : RT @FridaKahlo21261: @MicSodano @GiuseppeConteIT Sono d'accordo, di errori ne sono stati commessi tanti, troppi, e gli elettori certe cose… - salvato01758466 : @noitre32 Diciamo che ci sguazzano ! E’ venuto il momento di lasciare l’Italia al proprio destino ! Il NULLA - forwardRPM : È venuto il momento di ripensare l’informazione e la comunicazione sulla cura, sulle terapie, sui medicinali? Ne ab… - dinamo3040 : RT @robertalerici: @N013Q Se la Grecia è stato secondo loro “ il più grosso successo dell’Euro”, è venuto il momento di stabilire nuovi rec… - robertalerici : @N013Q Se la Grecia è stato secondo loro “ il più grosso successo dell’Euro”, è venuto il momento di stabilire nuovi record. -

Quotidiano Sanità

Qualche anno fa mi èin mente di dire che stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi e ... Teniamo presente l'identità ucraina in questo. È questo che ci commuove: vedere un tale ...Dicono i rappresentanti politici, almeno buona parte di loro, che lo svarionefuori era dato ... Anche se alsembra lontano, si presenterà in men che non si dica il freddo. È immaginabile ... Per la sanità territoriale è venuto il momento del “redde rationem” Rai 1 è una grande famiglia, composta da migliaia di componenti, tutti importanti e quando uno di loro viene improvvisamente a mancare, lo strazio è unanime. Ecco il lutto che ha colpito il volto noto ...