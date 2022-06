"Destra xenofoba...". Attacco choc del Pd alla Meloni (Di martedì 14 giugno 2022) Fratelli d'Italia cresce e Provenzano (Pd) la spara grossa: "La Meloni rappresenta una Destra estrema, inadatta a governare, attraversata da sentimenti xenofobi e reazionari" Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Fratelli d'Italia cresce e Provenzano (Pd) la spara grossa: "Larappresenta unaestrema, inadatta a governare, attraversata da sentimenti xenofobi e reazionari"

MarinaR8804 : RT @Sydwerehere: La destra xenofoba di Lodi presa a sberle dai cittadini è una boccata d’ossigeno in un panorama desolante #Lodi - Sydwerehere : La destra xenofoba di Lodi presa a sberle dai cittadini è una boccata d’ossigeno in un panorama desolante #Lodi - danieledv79 : RT @Mishimajakowskj: @AndreaBitetto Sicuro, la sinistra (sempre quella vera) festeggia la vittoria di un rottame del comunismo anni '70. Po… - LaVeraSinistra : Si sapeva sarebbe finita così. Ora via a nuovi poteri alla magistratura, delegittimata dalla destra populista, xeno… - Mishimajakowskj : @AndreaBitetto Sicuro, la sinistra (sempre quella vera) festeggia la vittoria di un rottame del comunismo anni '70.… -