Covid | 39 474 nuovi casi e 73 decessi nelle ultime 24 ore

(Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 39.474 ipositivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 228.559 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. I deceduti24 ore sono 73, per un totale di 167.505 persone scomparse da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 603.882 (-13.046). 52.817 i dimessi/guariti del giorno, che prtano il totale da inizio pandemia a 16.932.500. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali italiani per patologie legate alsono 4.199 (11 in meno di ieri), dei quali 183 in terapia intensiva (10 in meno di ieri).