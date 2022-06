“Cosa succede a suor Angela”. Che Dio ci aiuti, è proprio Elena Sofia Ricci a svelare la clamorosa notizia (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Sofia Ricci lascia “Che Dio ci aiuti”. La notizia è di qualche giorno fa ed è stata ovviamente accolta con amarezza dai numerosi fan dell’attrice che per tanti anni è stata una delle colonne della fiction Rai. Come avvenuto anche per “Don Matteo” pure questa serie molto amata dal pubblico è costretta a salutare uno dei personaggi, anzi probabilmente il personaggio principale. È stata la stessa Elena Sofia Ricci ad annunciare l’addio a “Che Dio ci aiuti”. L’attrice ha confermato la sua presenza nella settima stagione che però sarà per lei l’ultima nei panni di suor Angela. Sul dispiacere dei fan Elena ha detto: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)lascia “Che Dio ci”. Laè di qualche giorno fa ed è stata ovviamente accolta con amarezza dai numerosi fan dell’attrice che per tanti anni è stata una delle colonne della fiction Rai. Come avvenuto anche per “Don Matteo” pure questa serie molto amata dal pubblico è costretta a salutare uno dei personaggi, anzi probabilmente il personaggio principale. È stata la stessaad annunciare l’addio a “Che Dio ci”. L’attrice ha confermato la sua presenza nella settima stagione che però sarà per lei l’ultima nei panni di. Sul dispiacere dei fanha detto: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato ...

