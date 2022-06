Conte: "Parte fase 2 M5s" | "Fronte largo? Apertura ma solo alle liste civiche" (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mi prendo le responsabilità del risultato insoddisfacente', spiega l'ex premier. 'Il nostro elettorato soffre a stare nel governo, ci chiede di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mi prendo le responsabilità del risultato insoddisfacente', spiega l'ex premier. 'Il nostro elettorato soffre a stare nel governo, ci chiede di ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - GiovaQuez : Conte ora parla di 'foto segnaletiche', ma non stiamo andando tutti oltre? Parliamo di persone settimanalmente in t… - Alberto93383706 : RT @MarcoRizzoPC: Grazie a Verità e Affari,nel 2020,Domenico Arcuri, impegnato per gran parte dell’anno in quel ruolo di commissario straor… - Roby28951789 : RT @MarcoRizzoPC: Grazie a Verità e Affari,nel 2020,Domenico Arcuri, impegnato per gran parte dell’anno in quel ruolo di commissario straor… - mariacarla1963 : RT @MarcoRizzoPC: Grazie a Verità e Affari,nel 2020,Domenico Arcuri, impegnato per gran parte dell’anno in quel ruolo di commissario straor… -