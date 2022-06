(Di martedì 14 giugno 2022) *aggiornamento del 14/06/2022: rinviata la pubblicazione deldelledeldei, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 77 del 27 settembre 2022. Leggi l’avviso *aggiornamento del 15/03/2022: nessuna buona notizia per i candidati aldeiper il reclutamento di 70. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 2022, il nuovodella pubblicazione deldelledel. Nuovi aggiornamenti verranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 47 del 14 giugno 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del ...

ILARIAPERROTTA2 : RT @FormezPA: 'Tra le candidature ai concorsi che gestiamo c'è un dato: 40% uomini e 60% donne. Molti del Sud, circa i 2/3. Sono dati che c… - AnsaValledAosta : Corte dei Conti: nomina addetto stampa, tutti assolti. Venivano contestati assenza di laurea e concorso #ANSA - FormezPA : 'Tra le candidature ai concorsi che gestiamo c'è un dato: 40% uomini e 60% donne. Molti del Sud, circa i 2/3. Sono… -

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Ore 19.00,di mezzo del Fellini Museum, Rimini. INCONTRO CON L'AUTORE Riccardo Rossi presenta ... Giulia Giapponesi Conduce: Steve Della Casa Ore 21.00 Arena Sferisterio, Santarcangelo...Quattro condanne sono state comminate dallad'Appello di Catanzaro ad altrettanti imputati coinvolti in un'inchiesta antimafia scattata ...di corruzione nei suoi confronti mossa incon ... Concorso Corte dei Conti, 70 referendari: rinvio diario prove La Corte dei Conti ha assolto l'ex presidente della Chambre valdotaine, Nicola Rosset, la segretaria generale Jeannette Pia Grosjacques, la dirigente Claudia Nardon e i componenti della giunta ...La Corte suprema di Cassazione emette una sentenza (n. rg. 11055/2017) che risolve, in via definitiva la questione dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di r ...