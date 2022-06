Comunali Ventotene | parroco | “Adinolfi? Qui mai sentito”

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho mainessuno parlarne. Gli isolani preferiscono sempre chi conoscono viso a viso e chi ha un legame con l’isola”. Così don Mario Testa,di, all’indomani dell’elezione del neo sindaco Carmine Caputo non si mostra sorpreso del clamoroso flop registrato invece da Mario(Il Popolo della Famiglia) che ha segnato il record negativo di zero voti. “Nel Paese ci si aspettava che avrebbe vinto Caputo perché – dice don Mario all’Adnkronos – da quello che si sentiva, la maggior parte delle persone era orientata verso la sua lista. Si è scelto il cambiamento e una persona conosciuta, infatti Caputo è l’ex segretario comunale, è originario di lì, la gente lo conosce e magari lo ha potuto già apprezzare”, continua don Mario secondo il quale si tende a non votare una persona ...

