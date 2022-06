Chi è Zhou Hang, l’imprenditore cinese contro la politica zero Covid (Di martedì 14 giugno 2022) Che fine ha fatto Jack Ma, la mente (e il braccio) dietro il colosso Alibaba? Dopo le critiche al governo di Pechino, i business dell’imprenditore cinese sono stati limitati dal controllo statale e lui è sparito dalla scena pubblica. Ma la sua esperienza non è bastata per silenziare tutti. La leadership imprenditoriale cinese attraversa la peggior crisi economica degli ultimi tempi, principalmente per la rigidità delle autorità in quanto alla politica dello zero Covid. Le principali città del Paese, così come i cuori produttivi, sono ancora confinati e il calo dei consumi è irrefrenabile. Le proteste degli imprenditori, si sa, sono poche. Nessuno vuole fare la fine di Jack Ma. Tuttavia, c’è chi non ci sta. Per esempio Zhou Hang, ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Che fine ha fatto Jack Ma, la mente (e il braccio) dietro il colosso Alibaba? Dopo le critiche al governo di Pechino, i business delsono stati limitati dalllo statale e lui è sparito dalla scena pubblica. Ma la sua esperienza non è bastata per silenziare tutti. La leadership imprenditorialeattraversa la peggior crisi economica degli ultimi tempi, principalmente per la rigidità delle autorità in quanto alladello. Le principali città del Paese, così come i cuori produttivi, sono ancora confinati e il calo dei consumi è irrefrenabile. Le proteste degli imprenditori, si sa, sono poche. Nessuno vuole fare la fine di Jack Ma. Tuttavia, c’è chi non ci sta. Per esempio, ...

