Pubblicità

LuisaRagni : RT @StraNotizie: Cgil, scritte sulla sede di Olbia: 'Landini nazi' - zazoomblog : Cgil scritte sulla sede di Olbia: Landini nazi - #scritte #sulla #Olbia: #Landini - lifestyleblogit : Cgil, scritte sulla sede di Olbia: 'Landini nazi' - - italiaserait : Cgil, scritte sulla sede di Olbia: “Landini nazi” - TV7Benevento : Cgil, scritte sulla sede di Olbia: 'Landini nazi' - -

Ingiuste e inopportune critiche ai dipendenti comunali, i sindacati Cisl Fp, Fp, Uil, Csa e Ugl protestano con sindaco e Consiglio comunale di Licata: "Lavoratori usati come ...da parte dei ......donne vittime di violenza vannoesattamente così come vengono raccontate': la 'lezione' del pubblico ministero Michele Martorelli ai poliziotti riuniti nel congresso provinciale Sila ...“Condanniamo il vile atto di natura violenta e squadrista compiuto questa notte per mano, al momento, di ignoti – sottolinea in una nota il segretario della Cgil Sardegna, Samuele Piddiu-. Hanno ...(Adnkronos) – Mentre qualcuno a Perdasdefogu (Nuoro) lasciava sui muri scritte nere con insulti al neo sindaco e a un consigliere comunale, a Olbia qualcun altro ne lasciava di rosse prendendo di mira ...