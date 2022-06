Cerchione spara la bomba | “Deulofeu-Napoli | non c’è alcuna trattativa con l’Udinese” Interviene Bargiggia

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 giugno 2022) Il calciomercato delè molto attivo in queste settimane, con il club azzurro che ha puntato Gerard. Da tempo si scrive di un accordo vicinissimo tra De Laurentiis e Pozzo per, ma secondo il giornalista Lucarispetto a quanto “viene detto la situazione non è cosi rosea“. Ai microfoni di 1 Station Radio,sulla-Udinese perdice: “Si parla da tempo di unamolto fluida, vicina alla chiusura. Ma secondo quanto mi risulta non è stata nemmeno impostata con”. Fino ad ora si parlava di un accordo vicinissimo conpronta ad accettare i 18 milioni di euro di offerta del ...