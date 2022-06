Caso Mertens, i tifosi sui social: “Doveva finire diversamente, così fa male!” (Di martedì 14 giugno 2022) I tifosi azzurri si preparano all’ormai vicino addio di Dries Mertens Dries Mertens sta per dire addio al Napoli. Le sue parole nella conferenza stampa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 giugno 2022) Iazzurri si preparano all’ormai vicino addio di DriesDriessta per dire addio al Napoli. Le sue parole nella conferenza stampa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

fra__nce__sco : @Iemmoz Cioè, Mertens non è vecchio o non è forte? In ogni caso sarei felice se rimanesse. Se andasse via, sarei di… - infoitsport : Bargiggia: 'Mertens via? Petagna il sostituto! Arsenal e Juve su Fabian, Deulofeu-Napoli in un solo caso' - RaffaeleNasti8 : @eljuanito82 @Chiariello_CS Ostigard va a sostituire KK nel caso partisse ?? Fabian nel caso partisse nn viene sost… - enzogoku69 : @Chiariello_CS Deulofeu verrà nel caso per mertens come lui stesso dichiara in ultima intervista vuole giocare diet… - enzo_barletta : @sscnapoli @MSC_Crociere Caso Mertens, ennesimo atto vigliacco e irriguardoso verso un calciatore simbolo di questa… -