Bonus 200 euro dipendenti: le ultime novità e le questioni dichiarazioni e domanda (Di martedì 14 giugno 2022) Per ricevere il Bonus 200 euro i lavoratori dipendenti dovranno dichiarare di non aver fatto la stessa richiesta ad altri datori di lavoro. Questo passaggio trova riscontro nel messaggio numero 2397 dell'anno 2022 pubblicato dall'Inps anche sul proprio sito ufficiale Inps.it. Bonus 200 euro lavoratori dipendenti La comunicazione dell'Inps disciplina il fatto che ogni lavoratore può fare richiesta ad un solo datore di lavoro. Tra le informazioni riportate c'è quella relativa a ciò che accadrebbe qualora venisse a galla un'eventuale domanda multipla per la misura di sostegno. In quel caso l'Inps specifica che comunicherebbe ad ogni imprenditore o comunque erogatore delle retribuzioni il fatto che ci sia stata «un'indebita compensazione effettuata». A quel punto ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 14 giugno 2022) Per ricevere il200i lavoratoridovranno dichiarare di non aver fatto la stessa richiesta ad altri datori di lavoro. Questo passaggio trova riscontro nel messaggio numero 2397 dell'anno 2022 pubblicato dall'Inps anche sul proprio sito ufficiale Inps.it.200lavoratoriLa comunicazione dell'Inps disciplina il fatto che ogni lavoratore può fare richiesta ad un solo datore di lavoro. Tra le informazioni riportate c'è quella relativa a ciò che accadrebbe qualora venisse a galla un'eventualemultipla per la misura di sostegno. In quel caso l'Inps specifica che comunicherebbe ad ogni imprenditore o comunque erogatore delle retribuzioni il fatto che ci sia stata «un'indebita compensazione effettuata». A quel punto ...

Pubblicità

PaolaAnna8 : RT @dottorbarbieri: ???? BONUS 200€ NON SARÀ AUTOMATICO E SERVIRÀ UN MODULO CHE, PER ORA, UFFICIALMENTE NON C'È. - GiusBuscema : #bonus200euro il decalogo della @FondazioneStudi @Corriere - infoitinterno : Il bonus 200 euro al via a luglio non è automatico: ecco come ottenerlo - infoitinterno : Bonus 200 euro: ecco il modulo da scaricare e compilare per averli - GiovanniSmecca : RT @dottorbarbieri: ???? BONUS 200€ NON SARÀ AUTOMATICO E SERVIRÀ UN MODULO CHE, PER ORA, UFFICIALMENTE NON C'È. -