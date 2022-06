Baldini in diretta tv: “Palermo non è Milano. Se hai moglie e figli e vuoi s*** una ragazzina, fanno bene a tagliarti i c***”. Gelo in studio (Di martedì 14 giugno 2022) “Palermo non è come Milano“, dice Silvio Baldini, “Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene“. L’allenatore del Palermo, intervistato in collegamento con con Sky sport Calciomercato l’originale, sta parlando del suo legame con la città all’indomani della promozione del club rosanero in Serie B. Il discorso però scivola su temi delicati: “Se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo”, dice Baldini. Baldini completamente fuori pic.twitter.com/f9r7OFQKhp — Joe Spadoni (@AleCurcuma) June 13, 2022 Il ragionamento dell’allenatore toscano sembra chiudersi lì, ma dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “non è come“, dice Silvio, “Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va“. L’allenatore del, intervistato in collegamento con con Sky sport Calciomercato l’originale, sta parlando del suo legame con la città all’indomani della promozione del club rosanero in Serie B. Il discorso però scivola su temi delicati: “Se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo”, dicecompletamente fuori pic.twitter.com/f9r7OFQKhp — Joe Spadoni (@AleCurcuma) June 13, 2022 Il ragionamento dell’allenatore toscano sembra chiudersi lì, ma dallo ...

