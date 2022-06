Via Bolla a Milano, nel Bronx d'Italia comandano gli occupanti. VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Il termine Bronx di Milano che gli hanno affibbiato i residenti pare azzeccato: via Bolla è un quartierino fatiscente di case popolari a confini con la città, un agglomerato di case popolari decrepite in un puzzle di rotonde e svincoli autostradali, campi rom abusi e condomini regolari, una chiesa che ospita la comunità ortodossa, cumuli di spazzatura , autosaloni di lusso e un via va di scugnizzi rom… Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 giugno 2022) Il terminediche gli hanno affibbiato i residenti pare azzeccato: viaè un quartierino fatiscente di case popolari a confini con la città, un agglomerato di case popolari decrepite in un puzzle di rotonde e svincoli autostradali, campi rom abusi e condomini regolari, una chiesa che ospita la comunità ortodossa, cumuli di spazzatura , autosaloni di lusso e un via va di scugnizzi rom… Segui su affarni.it

