Uomini e Donne torna in prima serata con “La Scelta”? (Di lunedì 13 giugno 2022) Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne Sono trascorse soltanto due settimane da quando si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne, tuttavia la macchina del dating show si è già messa in movimento per la prossima stagione. Come sappiamo infatti il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022) Le indiscrezioni sulla nuova edizione diSono trascorse soltanto due settimane da quando si è conclusa l’ultima edizione di, tuttavia la macchina del dating show si è già messa in movimento per la prossima stagione. Come sappiamo infatti il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - leoberthi : RT @Adnkronos: Circa 10 milioni di italiani sono a rischio di problemi urologici. E a differenza delle donne, molti uomini evitano di sotto… - CordioliMirco : RT @repubblica: Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito Gay: 'Di… -