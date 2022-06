Schiacciato dal cancello della sua azienda | muore 81enne

Pubblicità

Agenzia ANSA

Un 81enne, Antonio Coluccia, è morto nel pomeriggio nella zona industriale di Soleto - Galatina dove è rimasto schiacciato da un grande cancello di ferro all'ingresso dell'azienda di sua proprietà. La vittima, di Galatina, era titolare di un'impresa di demolizioni auto, soccorso stradale, e deposito di auto. Un 81enne, Antonio Coluccia, è morto nel pomeriggio nella zona industriale di Soleto-Galatina dove è rimasto schiacciato da un grande cancello di ferro all'ingresso dell'azienda di sua proprietà. Un anziano è rimasto schiacciato dall'inferriata che stava montando in un'autodemolizione che si trova sulla via per Galatina. Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità.